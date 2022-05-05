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رئيسة وزراء السويد: سبب الأزمة الإنسانية الحالية في أوكرانيا هو الحرب التي شنتها روسيا ضدها

Lebanon 24
05-05-2022 | 08:49
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