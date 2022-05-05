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رئيس وزراء أوكرانيا: الهدف هو إعادة إعمار اوكرانيا من الدمار الذي تسببت به الحرب الروسية
Lebanon 24
05-05-2022
|
09:40
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