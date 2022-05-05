ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: مرتاح للاجواء في الحكومة عشية الاستحقاق الانتخابي والتعاون القائم ونحن نعمل كعائلة واحدة ولكن نلاحظ ميلاً نحو السلبية ولكن قدر هذه الحكومة ان تعمل بجد وكد وان تعالج كل الملفات

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