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صحيفة دي فيلت عن مصادر حكومية ألمانية: تعثر تسليم أنظمة جيبارد لأوكرانيا لتعذر توفير الذخيرة المناسبة (الجزيرة)
Lebanon 24
05-05-2022
|
13:13
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