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هآرتس عن الشرطة الإسرائيلية: مهاجمان وصلا إلى مواقع عدة في حديقة ببلدة إلعاد وبحوزتهما سلاح ناري وفأس (الجزيرة)

Lebanon 24
05-05-2022 | 14:48
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