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وزير الدفاع الإسرائيلي: منفذو العمليات والمحرضون عليها سيدفعون ثمنا باهظا

Lebanon 24
05-05-2022 | 17:12
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