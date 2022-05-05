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بينت في ختام مشاورات أمنية: أعداؤنا انطلقوا في حملة قتل ضد اليهود أينما كانوا هدفهم كسر روحنا وسيفشلون

Lebanon 24
05-05-2022 | 17:27
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