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البنتاغون: الولايات المتحدة ستزيد وجودها في القطب الشمالي بشكل كبير في السنوات القليلة المقبلة

Lebanon 24
05-05-2022 | 17:29
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