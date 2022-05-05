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خبير المتفجرات يؤكد خلو العبوات التي عثر عليها في المسجد الأقصى من أي مواد متفجرة

Lebanon 24
05-05-2022 | 17:30
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