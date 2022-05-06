مدير المغتربين في وزارة الخارجية السفير هادي هاشم: العملية ديمقراطية و"سلسة" وتم رصد مخالفة في أحد المراكز وأُزيلت خيمة تابعة لأحد الأحزاب (LBCI)

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