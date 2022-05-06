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مدير عام المديرية العامة للأحوال الشخصية العميد الياس الخوري: "ما في مغترب محروم من التصويت" ومن لم يتسجّل لا يمكنه أن يُصوّت ويبلغ عدد الناخبين في لبنان والاغتراب زهاء 3 ملايين و967 ألف ناخب

Lebanon 24
06-05-2022 | 02:04
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