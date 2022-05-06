Advertisement

أخبار عاجلة

لافروف: نحن نتقيد بميثاق الأمم المتحدة وبالعدالة الدولية

Lebanon 24
06-05-2022 | 03:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لافروف: الغرب يحاول "تسييس" الأزمة الإنسانية في أوكرانيا في الأمم المتحدة
lebanon 24
06/05/2022 17:36:50 Lebanon 24 Lebanon 24
العفو الدولية: روسيا تنتهك التزاماتها الدولية بشكل واضح وتصرفاتها تتعارض بشكل صارخ مع ميثاق الأمم المتحدة (الجزيرة)
lebanon 24
06/05/2022 17:36:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية الألمانية: نناشد جميع الدول التي تؤمن بميثاق الأمم المتحدة الوقوف معا ضد العدوان الروسي (الجزيرة)
lebanon 24
06/05/2022 17:36:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الروسية: منع الولايات المتحدة وفدنا من حضور الدورة 21 لمنتدى الأمم المتحدة تصعيد المواجهة وسنرد عليه
lebanon 24
06/05/2022 17:36:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
10:35 | 2022-05-06
10:10 | 2022-05-06
10:09 | 2022-05-06
09:57 | 2022-05-06
09:55 | 2022-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website