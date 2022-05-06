القائم بأعمال سفارة لبنان في سوريا طلال ضاهر: نسبة الاقبال جيدة حتى الساعة وزهاء 150 شخصاً اقترعوا والاجراءات القانونية دقيقة لتطبيق قانون الانتخاب وتعليمات وزارتي الداخلية والخارجية (MTV)

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