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الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: الغزو والقصف والقتل بالقرى والمدن قرار اتخذه الروس ويجب عدم إخفاء أبعاده

Lebanon 24
06-05-2022 | 04:43
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