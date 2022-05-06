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القنصل في جدة وليد منقارة للـ"أم تي في": من المتوقع أن ترتفع نسبة الإقبال على التصويت بعد صلاة الجمعة وبعد الظهر بما أن عددا من اللبنانيين يصلون اليوم إلى المملكة

Lebanon 24
06-05-2022 | 06:05
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