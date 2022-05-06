سفير لبنان لدى مصر علي الحلبي للـ"أم تي في": هناك كاميرا تنقل الصورة كاملة إلى وزارة الخارجية اللبنانية وهذه الكاميرا ستبقى موجّهة على صناديق الاقتراع حتى وصول DHL صباح غد

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