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رئيسة المفوضية الأوروبية: اتفقت مع الرئيس بايدن على تزويدنا بـ50 مليون متر مكعب من الغاز اعتبارا من العام المقبل

Lebanon 24
06-05-2022 | 06:47
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