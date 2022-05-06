الرئيس عون شدّد على ضرورة تأمين التسهيلات اللازمة للناخبين المنتشرين منوها بالجهود التي بذلت لاتمام العملية الانتخابية بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والمغتربين والداخلية والبلديات

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