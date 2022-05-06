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الرئيس عون: احد أسباب استمرار النازحين على الأراضي اللبنانية هو تلقي المساعدات الدولية

Lebanon 24
06-05-2022 | 07:01
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