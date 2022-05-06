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المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان من بعبدا: مرتاحون لبدء العملية الانتخابية والقوات الدولية وضعت امكانياتها بتصرف الجيش للبحث عن مفقودي الزورق الغارق

Lebanon 24
06-05-2022 | 07:02
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