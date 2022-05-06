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بو حبيب: أحد أهداف الحكومة كان إنجاز الانتخابات وصندوق النقد الدولي والعلاقات الخارجية وهذه النقاط الـ3 تحققت ونشكر الدول العربية التي لولا مساعدتها لما تمكنا من تحقيق الانتخابات
Lebanon 24
06-05-2022
|
07:26
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