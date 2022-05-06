Advertisement

أخبار عاجلة

بو حبيب: أحد أهداف الحكومة كان إنجاز الانتخابات وصندوق النقد الدولي والعلاقات الخارجية وهذه النقاط الـ3 تحققت ونشكر الدول العربية التي لولا مساعدتها لما تمكنا من تحقيق الانتخابات

Lebanon 24
06-05-2022 | 07:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجموعة الدعم الدولية تستعجل انجاز تحضيرات الانتخابات.. وصندوق النقد يشير الى تقدم بالاتفاق على مجالات الإصلاح
lebanon 24
06/05/2022 17:43:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: استطعنا أن نحقق الكثير من الأهداف التي رسمناها مثل توقيع اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي وإعادة لبنان على الخارطة السياسية العالمية وغيرها من الأمور
lebanon 24
06/05/2022 17:43:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ترحيب أميركي باتفاقية صندوق النقد الدولي والحكومة: ستوفر للبنان الموارد التي يحتاجها بشدة لمعالجة الأزمة المالية
lebanon 24
06/05/2022 17:43:02 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب تيمور جنبلاط خلال اطلاق لائحة الشراكة والإرادة في بيت الدين: سنواجه بقوة خلال الانتخابات وسنضغط للوصول إلى الاصلاحات وإتمام خطة التعافي مع صندوق النقد الدولي
lebanon 24
06/05/2022 17:43:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
10:41 | 2022-05-06
10:35 | 2022-05-06
10:10 | 2022-05-06
10:09 | 2022-05-06
09:57 | 2022-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website