بو حبيب: أحد أهداف الحكومة كان إنجاز الانتخابات وصندوق النقد الدولي والعلاقات الخارجية وهذه النقاط الـ3 تحققت ونشكر الدول العربية التي لولا مساعدتها لما تمكنا من تحقيق الانتخابات

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