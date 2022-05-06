Advertisement

أخبار عاجلة

29.47% هي نسبة الاقتراع في الرياض وعدد المقترعين بلغ 2550

Lebanon 24
06-05-2022 | 07:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إرتفاع نسبة الاقتراع في جدة وعدد الأصوات بلغ 1522 أي 37 في المئة (أم تي في)
lebanon 24
06/05/2022 17:43:10 Lebanon 24 Lebanon 24
نسبة الاقتراع في جدّة بلغت 22% وفي الرياض 24.25% حتى الساعة
lebanon 24
06/05/2022 17:43:10 Lebanon 24 Lebanon 24
نسبة الاقتراع في الرياض بلغت 19.91% حتى الساعة
lebanon 24
06/05/2022 17:43:10 Lebanon 24 Lebanon 24
إلغاء صوت جديد في القلم رقم 8 في الرياض بعد قيام ناخب بتصوير ورقة الاقتراع خلف العازل (الجديد)
lebanon 24
06/05/2022 17:43:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
10:41 | 2022-05-06
10:35 | 2022-05-06
10:10 | 2022-05-06
10:09 | 2022-05-06
09:57 | 2022-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website