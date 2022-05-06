مدير المغتربين في وزارة الخارجية هادي هاشم للـ"أم تي في": أتوقع أن تصل نسبة الاقتراع الى أكثر من 60 في المئة والنسبة جيدة جداً ولا مشاكل أساسية تُسجّل حتى الآن ولا خروق أساسية تُذكر إنما بعض الشوائب القليلة

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