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مدير المغتربين في وزارة الخارجية هادي هاشم للـ"أم تي في": أتوقع أن تصل نسبة الاقتراع الى أكثر من 60 في المئة والنسبة جيدة جداً ولا مشاكل أساسية تُسجّل حتى الآن ولا خروق أساسية تُذكر إنما بعض الشوائب القليلة

Lebanon 24
06-05-2022 | 08:54
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