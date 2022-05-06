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وزارة الخارجية الروسية: منع الولايات المتحدة وفدنا من حضور الدورة 21 لمنتدى الأمم المتحدة تصعيد المواجهة وسنرد عليه

Lebanon 24
06-05-2022 | 08:58
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