الرئيس ميقاتي من وزارة الخارجية: اطّلعت على الإحصاءات والمتابعة التي تقوم بها الوزارة ونأمل أن نبشّر اللبنانيين الأحد المقبل ببرلمان جديد يحمل التغيير

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