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المندوب الروسي في مجلس الأمن: الجيش الأوكراني يستخدم المدنيين كدروع بشرية

Lebanon 24
06-05-2022 | 10:10
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