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نائبة وزير الدفاع الأميركي: روسيا تشكل تهديدا خطيرا على النظام الدولي كما يتضح من حربها الوحشية على أوكرانيا

Lebanon 24
06-05-2022 | 10:52
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