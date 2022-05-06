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الخارجية الأردنية: نحذر من تهجير السلطات الإسرائيلية فلسطينيي يطا الخليل والمضي قدما في المخططات الاستيطانية (الجزيرة)

Lebanon 24
06-05-2022 | 11:29
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