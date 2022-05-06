إلغاء صوت رابع في السفارة اللبنانية في الرياض بعد قيام أحد الناخبين باستشارة مندوب أحد الاحزاب والاشهار عن اسم المرشح الذي سيصوت له اثناء اقتراعه خلف العازل وتم ضم المغلف الى محضر المخالفة (الجديد)

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