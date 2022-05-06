17
o
بيروت
18
o
طرابلس
13
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
11
o
بعلبك
15
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
إيران تتصدر بأعلى نسبة اقتراع حتى الساعة وبلغت 74,72 % (الجديد)
Lebanon 24
06-05-2022
|
12:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عدد المقترعين في قطر بلغ 4669 ناخباً من أصل 7345 ونسبة الاقتراع بلغت حتى الساعة 63.56 % (الجديد)
Lebanon 24
عدد المقترعين في قطر بلغ 4669 ناخباً من أصل 7345 ونسبة الاقتراع بلغت حتى الساعة 63.56 % (الجديد)
07/05/2022 05:15:12
07/05/2022 05:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
انتخابات المغتربين... كم بلغت نسبة الاقتراع حتى الساعة؟
Lebanon 24
انتخابات المغتربين... كم بلغت نسبة الاقتراع حتى الساعة؟
07/05/2022 05:15:12
07/05/2022 05:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
نسبة الاقتراع في جدّة بلغت 22% وفي الرياض 24.25% حتى الساعة
Lebanon 24
نسبة الاقتراع في جدّة بلغت 22% وفي الرياض 24.25% حتى الساعة
07/05/2022 05:15:12
07/05/2022 05:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
نسبة الاقتراع في قطر ناهزت الـ20 في المئة حتى الساعة وهي فاقت حتى الآن نسبة التصويت في انتخابات 2018 (أم تي في)
Lebanon 24
نسبة الاقتراع في قطر ناهزت الـ20 في المئة حتى الساعة وهي فاقت حتى الآن نسبة التصويت في انتخابات 2018 (أم تي في)
07/05/2022 05:15:12
07/05/2022 05:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة "المستقبل" انتخابياً.. هذا ما طُلِب من الحريري
Lebanon 24
مفاجأة "المستقبل" انتخابياً.. هذا ما طُلِب من الحريري
04:00 | 2022-05-06
06/05/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صيف لبنان "حار جدا "وهذه هي الأسباب والتفاصيل
Lebanon 24
صيف لبنان "حار جدا "وهذه هي الأسباب والتفاصيل
02:30 | 2022-05-06
06/05/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اقفال طريق المطار.. ما السبب؟
Lebanon 24
اقفال طريق المطار.. ما السبب؟
00:00 | 2022-05-06
06/05/2022 12:00:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم وجهة سياحة اللبنانيين الجديدة
Lebanon 24
إليكم وجهة سياحة اللبنانيين الجديدة
23:10 | 2022-05-05
05/05/2022 11:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتبط بهيفا وهبي في حفل زفاف أسطوري.. كم مرة تزوّج أحمد أبو هشيمة؟ (صور)
Lebanon 24
ارتبط بهيفا وهبي في حفل زفاف أسطوري.. كم مرة تزوّج أحمد أبو هشيمة؟ (صور)
00:42 | 2022-05-06
06/05/2022 12:42:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
19:30 | 2022-05-06
المتحدث باسم الخارجية الأميركية: معظم تركيز روسيا منصب على مصنع واحد في مدينة واحدة شرقي أوكرانيا
19:30 | 2022-05-06
مقتل ضابطين في الأمن اليمني بهجوم لـ"القاعدة" على مقر أمني في الضالع
19:00 | 2022-05-06
الرئيس الكوبي: ارتفاع عدد ضحايا انفجار فندق هافانا إلى 18 حتى الآن
18:30 | 2022-05-06
المتحدث باسم الخارجية الأميركية: كل ما نقدمه للأوكرانيين هو للدفاع عن بلادهم ضد العدوان الروسي
17:31 | 2022-05-06
بايدن: سنرسل المساعدات التي وافق عليها الكونغرس مباشرة إلى الخطوط الأمامية في أوكرانيا
فيديو
جوني ديب يتّهم أمبر هيرد بخيانته مع هذا الممثل الشهير (فيديو)
Lebanon 24
جوني ديب يتّهم أمبر هيرد بخيانته مع هذا الممثل الشهير (فيديو)
16:00 | 2022-05-06
07/05/2022 05:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن تحسم مصير "للموت 3"... هذا ما قالته (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن تحسم مصير "للموت 3"... هذا ما قالته (فيديو)
11:00 | 2022-05-06
07/05/2022 05:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
غواصة نووية أميركيّة جديدة (فيديو)
Lebanon 24
غواصة نووية أميركيّة جديدة (فيديو)
08:30 | 2022-05-06
07/05/2022 05:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact