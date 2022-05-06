Advertisement

أخبار عاجلة

مبعوث الأمم المتحدة: أحث الطرفين على الاتفاق على تفاصيل الإفراج حتى يتم لم شمل العائلات اليمنية (الجزيرة)

Lebanon 24
06-05-2022 | 14:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائب مندوب روسيا بالأمم المتحدة: رفضنا حضور اجتماع بين أعضاء مجلس الأمن ولجنة السياسة والأمن بالاتحاد الأوروبي (الجزيرة)
lebanon 24
07/05/2022 05:19:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: مقتل 3193 مدنيا أوكرانيا وإصابة 3353 منذ بدء الغزو الروسي على أوكرانيا (الجزيرة)
lebanon 24
07/05/2022 05:19:31 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الحوثيين: الإفراج عن طاقم السفينة الإماراتية روابي التي دخلت المياه اليمنية بطريقة غير قانونية (الجزيرة)
lebanon 24
07/05/2022 05:19:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: الأمين العام والرئيس التركي شددا على الحاجة الملحة لإجلاء المدنيين عبر الممرات الإنسانية (الجزيرة)
lebanon 24
07/05/2022 05:19:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
19:30 | 2022-05-06
19:30 | 2022-05-06
19:00 | 2022-05-06
18:30 | 2022-05-06
17:31 | 2022-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website