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الخارجية الأميركية: نعارض بشدة توسيع المستوطنات لأنه يزيد التوتر ويقوض الثقة ويضر بحل الدولتين (الجزيرة)

Lebanon 24
06-05-2022 | 14:47
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