Advertisement

أخبار عاجلة

صربيا تؤكد رغبتها بالانضمام للاتحاد الأوروبي لكنها ترفض العقوبات على روسيا

Lebanon 24
06-05-2022 | 15:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"بلومبرغ": الاتحاد الأوروبي يضغط على صربيا للانضمام إلى العقوبات ضدّ روسيا
lebanon 24
07/05/2022 05:21:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي: العقوبات على روسيا كانت ضرورية وسيكون لها تأثير علينا والرئيس الأوكراني وجه طلبا لانضمام بلاده للاتحاد الأوروبي
lebanon 24
07/05/2022 05:21:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يناقش غدا حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا (الشرق)
lebanon 24
07/05/2022 05:21:27 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تقاطع اجتماعا غير رسمي لمجلس الأمن مع اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي (العربية)
lebanon 24
07/05/2022 05:21:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
19:30 | 2022-05-06
19:30 | 2022-05-06
19:00 | 2022-05-06
18:30 | 2022-05-06
17:31 | 2022-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website