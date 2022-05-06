Advertisement

أخبار عاجلة

زيلنسكي: ماضون في التنسيق مع دول البلطيق لزيادة الضغط على موسكو

Lebanon 24
06-05-2022 | 17:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلنسكي: وزراء خارجية دول البلطيق أكدوا من كييف دعمهم المستمر لمعركتنا ضد الغزو الروسي
lebanon 24
07/05/2022 11:02:56 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: آمل أن يؤدي التنسيق المستمر مع كييف وموسكو إلى إجلاء المزيد من المدنيين وإبعادهم عن مناطق القتال (الجزيرة)
lebanon 24
07/05/2022 11:02:56 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي: هناك مخاطر كبيرة لتوقف المفاوضات مع موسكو بسبب ممارسات القوات الروسية خلال الحرب (الجزيرة)
lebanon 24
07/05/2022 11:02:56 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلنسكي: الحزمة السادسة من العقوبات على موسكو يجب أن تتضمن حظرا على النفط الروسي (الجزيرة)
lebanon 24
07/05/2022 11:02:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
03:58 | 2022-05-07
03:51 | 2022-05-07
03:32 | 2022-05-07
03:06 | 2022-05-07
02:59 | 2022-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website