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بايدن: سنرسل المساعدات التي وافق عليها الكونغرس مباشرة إلى الخطوط الأمامية في أوكرانيا

Lebanon 24
06-05-2022 | 17:31
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