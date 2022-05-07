أمين عام الجمعيّة اللبنانيّة من أجل ديمقراطية الانتخابات روني الأسعد للـ"أم تي في": حصلت بعض المخالفات والخروقات البسيطة وننوّه بأداء وزارة الخارجيّة في حلّ المخالفات التي كنّا نزوّدها بها

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