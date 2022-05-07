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الخارجية المصرية تعرب عن قلقها البالغ من عزم إسرائيل هدم قرى في الضفة الغربية (العربية)

Lebanon 24
07-05-2022 | 08:41
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