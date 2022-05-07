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مقتل 11 جنديا مصريا إثر هجوم "عناصر تكفيرية" في منطقة شرق قناة السويس

Lebanon 24
07-05-2022 | 11:02
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