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القوات المسلحة المصرية: نطارد الإرهابيبن الذين نفذوا الهجوم غرب قناة السويس ونحاصرهم بسيناء
Lebanon 24
07-05-2022
|
11:32
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