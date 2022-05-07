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شيخ العقل من العرفان: الواجب يقضي بتحمل المسؤولية والعمل الدؤوب لصالح الطائفة والعمل لحمايتها والمحافظة على الطائفة تعني المحافظة على الوطن

Lebanon 24
07-05-2022 | 13:22
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