مدير المغتربين في وزارة الخارجية السفير هادي هاشم: نسبة الإقتراع العامة بلغت حوالى 60 في المئة في مختلف القارات وهو رقم ممتاز فالمنتشرون أثبتوا عن وطنية عالية وتعلّقهم بلبنان (mtv)

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