العملية الانتخابية انتهت مع اقفال آخر صندوق في الولايات المتحدة وكندا وبحسب الارقام الاولية لوزارة الخارجية تشكّل نسبة الاقتراع في الخارج حوالي 60 % (LBCI)

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