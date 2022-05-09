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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لم يحدث أي جديد بعد المحادثات الأخيرة مع الرياض ونأمل تنفيذ ما تم التوصل إليه

Lebanon 24
09-05-2022 | 01:42
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