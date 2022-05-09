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هادي هاشم: نسبة الإقتراع العامة بلغت حوالى الـ 60 في المئة في العالم كلّه وهذه نسبة جيّدة جداً وأعلى نسبة اقتراع كانت في سوريا ووصلت إلى 84 في المئة

Lebanon 24
09-05-2022 | 02:53
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مدير المغتربين في وزارة الخارجية هادي هاشم: نسبة الإقتراع العامة بلغت حوالى الـ60 في المئة في العالم كلّه وهذه نسبة جيّدة جداً
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