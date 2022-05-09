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هادي هاشم: هذه أكبر عمليّة لوجستيّة في تاريخ لبنان الحديث ونحن مستمرّون بالعمل لتأمين وصول الصناديق واستقبالها

Lebanon 24
09-05-2022 | 02:54
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