"لبنان٢٤": أكدت مصادر معنية أن لا صحة لما يتم تداوله من أخبار عن إمكانية إقفال الإدارات الرسمية يومي الجمعة والأثنين المقبلين بسبب الإنتخابات النيابية يوم الأحد في ١٥ أيار.

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