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وزير الخارجية الإسرائيلي: لدينا اليوم مهمة أساسية هي ضرب الإرهاب وملاحقة كل من يريد إيذاء الإسرائيليين

Lebanon 24
09-05-2022 | 07:54
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