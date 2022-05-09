نصر الله: أتوجّه بالتعزية بالعلامة الكبير السيد محمد ترحيني من أهله وأهالي بلدة عبا وإلى العلماء والحوزات العلمية وقد كان ناصرًا للمقاومة بقلمه ومواقفه

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