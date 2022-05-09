Advertisement

أخبار عاجلة

نصرالله: المقاومة بكل فصائلها وحدها التي حرّرت الأراضي اللبنانيّة من الإحتلال وحرّرت الأسرى من سجون العدو ودقّت المسمار الأخير في مشروع "إسرائيل" الكبرى

Lebanon 24
09-05-2022 | 11:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصرالله: أُبلغت برسالة عبر قناة دبلوماسية أن الإسرائيليين لا يريدون حرباً مع لبنان لكننا نحن لا نثق لا بالعدو ولا برئيس وزرائه لذلك سنبقى في حالة التأهب التي أعلنا عنها في يوم القدس
lebanon 24
11/05/2022 08:21:52 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: إسرائيل التي لا تستطيع احتلال لبنان لا تستطيع أن تقيم دولة من النيل إلى الفرات وإسرائيل الكبرى سقطت في 1985 و2000 و 2006 ومسار كيانها الصهيوني مسار إنحداري
lebanon 24
11/05/2022 08:21:52 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله في ذكرى "القادة الشهداء": المقاومة بكل فصائلها ومن ضمنها "حزب الله" هي التي حافظت بالدّم على هويّة لبنان التي كادت أن تندثر عام 1982
lebanon 24
11/05/2022 08:21:52 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجية: لم نتحدث مع السيد نصرالله خلال اللقاء الأخير بموضوع الرئاسة انما تناولنا اوضاع البلد والعلاقة مع التيار الوطني الحر
lebanon 24
11/05/2022 08:21:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
00:36 | 2022-05-11
00:32 | 2022-05-11
00:22 | 2022-05-11
23:43 | 2022-05-10
23:17 | 2022-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website