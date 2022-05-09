نصرالله: المقاومة بكل فصائلها وحدها التي حرّرت الأراضي اللبنانيّة من الإحتلال وحرّرت الأسرى من سجون العدو ودقّت المسمار الأخير في مشروع "إسرائيل" الكبرى

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