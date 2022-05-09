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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الدول الأوروبية لتعزيز الشراكة مع مولدوفا (العربية)
Lebanon 24
09-05-2022
|
11:18
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